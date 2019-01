أضرار رهيبة: الولايات المتحدة تقيم نتيجة استخدام "بوسيدون" النووية

وفقاً لـ فوكستروت ألفا، فإن هذه "الطوربيدات الفائقة" ذات الرؤوس الحربية النووية مصممة لتدمير المدن الساحلية والأهداف الأخرى ونشر السقطات الإشعاعية القاتلة.

كاتب هذه المادة، كايل ميزوكامي، المعروف جيدا من منشورات The National Interest والكتابة لمدونة جالوبنيك، يشير إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها غير قادرين على مواجهة مثل هذا الهدف تحت الماء سريع الحركة.

سيتم تقسيم 32 من "بوسيدون" بالتساوي بين أسطول الشمال والمحيط الهادئ. وبالتالي، ستتمكن 16 مركبة من مركبات الأسطول الشمالي من ضرب أهداف في أوروبا وكندا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وستتمكن 16 مركبة في المحيط الهادي من ضرب اليابان والصين والساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا.

سيكون "بوسيدون" أكبر طوربيد في العالم بقطر 6.5 أقدام وطول 65 قدم. مفاعل نووي ستمكنه من عبور المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ من تلقاء نفسه. سيكون قادراً على التحرك دون الحاجة إلى رصد موقعها باستخدام نظام GPS. في

وأضاف فوكستروت ألفا أنه قت سابق ذكر أن قدرة الرؤوس الحربية تصل إلى 200 ميغاطن، ولكن في الوقت الحالي قوتها 2 ميغاطن. ولكن يجب أن نتذكر أن 2 ميغاطن يساوي 2000 كيلو طن، وأن الانفجار النووي في هيروشيما لم يكن سوى 16 كيلوطنًا".

"بوسيدون" مصممة من أجل تثبيته على الغواصات، والذي يمكن إطلاقه من مسافات بعيدة. علاوة على ذلك، سيكون من الصعب إيقاف الغواصات الروسية، لأنها تتحرك بسرعة تصل إلى 56 عقدة وستغلب الغواصات والطوربيدات الأمريكية.