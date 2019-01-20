روسيا تطور مروحية هجينة

ستظهر قريبا في روسيا مروحية جديدة يمكن التحكم بها بشكل اختياري، وهي عبارة عن مروحية عادية وطائرة دون طيار.

وتم إبرام عقد من أجل العمل البحثي مع مكتب التصميم "كاموف"، وهو جزء من الشركة القابضة "مروحيات روسيا". ومن المقرر الانتهاء منه في 10 أشهر، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وتشمل مهام البحث والتطوير إنشاء منصة واعدة للمرحية الجديدة وتحديد خصائصها التكتيكية والتقنية وتشكيل خارطة طريق لإنشاء نموذج أولي.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم دراسة عمل طواقم المروحيات المدنية والعسكرية وطائرات الإسعاف وطائرات وزارات الداخلية والطوارئ لتطوير المروحية الهجينة التي يمكن لطيارين أن يقودها، أو يمكن التحكم فيها عن بعد.