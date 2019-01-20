القوات الروسية الجوية تحصل على مروحية "تيرميناتور" محدثة

تسلمت الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية في ضواحي موسكو دفعة من أحدث مروحيات من طراز "مي-8أ إم تي شي" المحدثة. والمعروفة باسم "تيرميناتور".
وقام الطاقم الهندسي والفني بفحص المروحيات الجديدة في موقع الإنتاج بتشغيل جميع الأنظمة على الأرض وفي والجو.
وتم تدريب الطاقم والأخصائيين من أجل قيادو الطائرة الجديدة المحدثة. وتم إرسال المروحيات إلى موقع الانتشار الدائم. وسوف تشارك في الرحلات الجوية المجدولة في وقت قريب.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديث "مي-8 أ إم تي شي" مرارا وتكرارا في العقد الماضي. وصنعت شركة "مروحيات روسيا" نسخة جديدة "مي-8 أ مي تي شي-في أ" على أساس طائرة النقل "مي-8 أ إم تي شي-في" من أجل تنفيذ المهام في القطب الشمالي.
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