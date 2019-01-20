القوات الروسية الجوية تحصل على مروحية "تيرميناتور" محدثة

حصلت القوات الجوية الروسية على مروحيات جديدة، تعزز من قوة الجيش الروسي، وتحدثت وزارة الدفاع الروسية عن التفاصيل.

تسلمت الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية في ضواحي موسكو دفعة من أحدث مروحيات من طراز "مي-8أ إم تي شي" المحدثة. والمعروفة باسم "تيرميناتور".

© Sputnik . Nina Zotina مروحية "مي-8" تهبط اضطراريا في تفير شمال موسكو

وقام الطاقم الهندسي والفني بفحص المروحيات الجديدة في موقع الإنتاج بتشغيل جميع الأنظمة على الأرض وفي والجو.

وتم تدريب الطاقم والأخصائيين من أجل قيادو الطائرة الجديدة المحدثة. وتم إرسال المروحيات إلى موقع الانتشار الدائم. وسوف تشارك في الرحلات الجوية المجدولة في وقت قريب.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديث "مي-8 أ إم تي شي" مرارا وتكرارا في العقد الماضي. وصنعت شركة "مروحيات روسيا" نسخة جديدة "مي-8 أ مي تي شي-في أ" على أساس طائرة النقل "مي-8 أ إم تي شي-في" من أجل تنفيذ المهام في القطب الشمالي.