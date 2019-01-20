"ياك-130" الروسية تشارك في العرض العسكري في لاوس

تم إرسال 4 طائرات تدريب قتالي من طراز "ياك-130" إلى لاوس بموجب عقد تم توقيعه عام 2017.

وتم عرض تحليق طائرات "ياك-130" في العرض العسكري للذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة للجمهورية الديمقراطية الشعبية، في لاوس.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy الدبابة الروسية "النسر الأبيض" تشارك في العرض العسكري في لاوس

كما تم عرض الدبابات الروسية "تي-72" ومدرعات "بي إر دي إم-2 إم".

وسارت دبابات "النسر الأبيض" في شوارع فينتيان وراء الدبابات السوفيتية الخفيفة العائمة بي تي-76 وتي-54بي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع في لاوس والجنرال في الجيش تيانسمون تيانيالات ورئيس الوفد العسكري الروسي اللواء ألكسندر كشيموفسكي في الحفل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه جري تنفيذ برنامج للتعاون العسكري التقني بنجاح بين الإدارات العسكرية في روسيا ولاوس، وافتتح مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية في عاصمة لاوس، فينتيان.