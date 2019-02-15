نيودلهي مهتمة بشراء المقاتلة الروسية الحديثة "سو-57"

قال مدير التعاون الدولي في شركة "روستيخ" الروسية، فيكتور كلادوف، إن نيودلهي مهتمة بالحصول على المقاتلة الروسية الحديثة "سو-57"

وأضاف كلادوف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن نيودلهي مهتمة لتزويد سلاح الجو الهندي بخدمات مقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

وأشار كلادوف: "من جانبنا مستعدون للتعاون مع الجانب الهندي بخصوص الحصول على "سو-57"، ويبقى الخيار لمسؤولي سلاح الجو الهندي.

واستخدمت شركة "روستيخ" مادة مركبة جديدة في زجاج قمرة القيادة في المقاتلة الروسية الحديثة "سو-57" والقاذفة الاستراتيجية "تو-160".

وأشارت شركة "روستيخ" إلى أن المادة الجديدة تضاعف امتصاص موجات الرادار وتقلل من رؤية قمرة القيادة على الرادارات بنسبة 30%.

© Sputnik / المقاتلة الروسية "سو-57"

وقالت الشركة: "يتم الآن دهن الطلاء على أضواء الطائرة "سو-57" و"سو-30" و"سو-34" و"سو-35" و"ميغ-29كا" و"تو-160".

وقد تم ابتكار الطلاء من قبل مختصي شركة "تكنولوجيا"، التابعة لشركة "روستيخ". وهو عبارة عن طبقات من أكسيد الفلز. كما أنها تقلل من تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الطيار بنسبة 4-6 مرات، إضافة إلى الإشعاع الشمسي الحراري أكثر من 3 مرات.