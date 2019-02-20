بوتين يتحدث عن عملية تطوير صاروخ "تسيركون" الجديد

وقال بوتين: "أرى من الممكن اليوم أن أبلغكم رسميا عن منتج جديد واعد آخر". وذكر أنه وعد خلال الرسالة السنوية الماضية أنه سيعلن تدريجيا عن الأسلحة الجديدة.
ويطلق على صاروخ "تسيركون" أيضا اسم "3إم22، وهو صاروخ مجنح مضاد للسفن. ويصل مداه إلى 400 كم. وتتراوح سرعته ما بين 4-6 ماخ. وسيتم إطلاق الصاروخ باستخدام منظومة الإطلاق العامة في السفن مع القاذفات الرأسية ذاتها، التي تستخدم لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس". وتثبت مثل هذه القاذفات عادة على الطرادات من مشروع 20380 والفرقاطات من مشروع 22350 والغواصات من مشروع 885 طراز "ياسن".
ومن المتوقع اعتماد صواريخ "تسيركون" من قبل الطرادين النوويين "بطرس الأكبر" و"أدميرال ناخيموف".
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