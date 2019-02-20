بوتين يتحدث عن عملية تطوير صاروخ "تسيركون" الجديد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية للجمعية الفيدرالية، اليوم الأربعاء 20 شباط/فبراير، أن العمل على تطوير صاروخ "تسيركون"، القادر على التحرك بسرعة 9 ماخ، يجري حسب الخطة وسيتم الانتهاء منه في الموعد المحدد.

وقال بوتين: "أرى من الممكن اليوم أن أبلغكم رسميا عن منتج جديد واعد آخر". وذكر أنه وعد خلال الرسالة السنوية الماضية أنه سيعلن تدريجيا عن الأسلحة الجديدة.

© Sputnik . Pavel Lvov اختبار صاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت على السفن الحربية في عام 2019

وأضاف: "سأخبركم عن سلاح واعد جديد، الذي يجري العمل على تطويره بنجاح وحسب المواعيد المحددة وسيتم الانتهاء من العمل ضمن الإطار الزمني المخطط له. وهو الصاروخ الأسرع من الصوت "تسيركون".

ويطلق على صاروخ "تسيركون" أيضا اسم "3إم22، وهو صاروخ مجنح مضاد للسفن. ويصل مداه إلى 400 كم. وتتراوح سرعته ما بين 4-6 ماخ. وسيتم إطلاق الصاروخ باستخدام منظومة الإطلاق العامة في السفن مع القاذفات الرأسية ذاتها، التي تستخدم لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس". وتثبت مثل هذه القاذفات عادة على الطرادات من مشروع 20380 والفرقاطات من مشروع 22350 والغواصات من مشروع 885 طراز "ياسن".

ومن المتوقع اعتماد صواريخ "تسيركون" من قبل الطرادين النوويين "بطرس الأكبر" و"أدميرال ناخيموف".