شركة "كلاشينكوف": لدى السفن الروسية السريعة إمكانيات كبيرة في الشرق الأوسط

أكد المدير العام لشركة "كلاشينكوف" التابعة لشركة "روستيخ" الروسية فلاديمير ديميترييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن الشرق الأوسط مهتم للغاية بالسفن المصنعة لدينا، على وجه التحديد، الزوارق البرمائية وأنا أتكلم هنا عن "كوميتا".

وقال المدير العام في الإجابة عن سؤال حول سبب اهتمام الشرق الأوسط بهذه السفينة " روسيا كانت واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج السفن البرمائية، وفي أواخر التسعينيات، توقف إنتاج هذه السفن، وفي العام الماضي عدنا إلى صناعة السفن وأطلقنا أول سفينة، وهي الآن تجوب البحر الأسود وتربط بين مدينتين في شبه جزيرة القرم.

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وتابع ديميترييف "لدى السفينة القدرة على استيعاب 120 راكب، بسرعة تصل إلى أكثر من 35 عقدة، والسفينة "كوميتا" هي حل فعال لنقل أعداد كبيرة من الناس على طول الساحل أو في دلتا الأنهار، وتحتاج إلى عمق 2.5-3 متر.

وأضاف المدير " لماذا هذا الحل مناسب للشرق الأوسط؟ بسبب الأعماق الجيدة، والسواحل المتطورة، بالإضافة إلى الظروف الجوية الجيدة، أما في بحر الشمال حيث يكون كل شيء متجمدا لمدة 7 أشهر في السنة، بالإضافة إلى العواصف، فإن سفينة النقل لا تستطيع العمل، أما في الشرق الأوسط فالعواصف ليست بشكل دائم، والأمواج ليست كبيرة جدا".