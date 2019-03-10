8 معلومات عن أضخم مناورة عسكرية في الخليج

تعد مناورات "درع الجزيرة" واحدة من أضخم المناورات العسكرية في المنطقة، حيث تشارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

© AFP 2018 / الجيش السعودي ينفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على حدود اليمن

واختتمت مناورات " درع الجزيرة "، التي تشارك فيها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تدريباتها، أمس السبت 9 مارس / أذار.

ونشرت صفحة وزارة الدفاع السعودية، على "تويتر" رسما توضيحيا، يشمل 8 معلومات مهمة عن تدريب "درع الجزيرة المشتركة 10".

1- يمثل التمرين جزء من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع السعودية، من حيت حجم القوات المشاركة فيه ونوعية التدريبات.

2- أقيم التمرين بـ"ميدان صامت" في المنطقة الشرقية بالسعودية، في بيئة عمليات مناسبة لكل ظروف الحرب.

3- شمل التمرين عرض مرئي عن عمليات الدفاع الساحلي وتأمين المناطق السكنية وعمليات القفز الحر، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية المتنوعة.

4- شارك في التمرين عدد من الأسلحة الجوية والبحرية والبرية من جيوش مجلس التعاون الخليجي، وكانت العمليات تحاكي مواجهة عدو حقيقي.

5- يهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية القتالية للقوات وتأهيلها للقتال في ظروف بيئية مختلفة.

6- وتسعى القوات المشاركة إلى تبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات مجلس التعاون.

7- يمثل التمرين وسيلة جيدة لرفع مستوى استعداد القوات العسكرية المشاركة فيها.

8- أجرت القوات المشاركة عملياتها التدريبية في ظروف التكامل مع القوات الأخرى، بداية من التخطيط والإعداد إلى مرحلة التنفيذ وتبادل الخبرات، وخلال اختتام المناورة أجرت القوات المشاركة فيها عرضا حيا عن المرحلة الرابعة والأخيرة بالذخيرة الحية.