طائرة أمريكية تجري استطلاعا قبالة ساحل القرم

في الساعة 08:20 ، أقلعت الطائرة من القاعدة الجوية للأسطول اليوناني سودا — أحد معاقل قوات الناتو البحرية في شرق البحر المتوسط.

قضت الطائرة حوالي ست ساعات في الهواء، بعد أن قامت بالعديد من الرحلات الجوية بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.