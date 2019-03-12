طائرة أمريكية تجري استطلاعا قبالة ساحل القرم

في الساعة 08:20 ، أقلعت الطائرة من القاعدة الجوية للأسطول اليوناني سودا — أحد معاقل قوات الناتو البحرية في شرق البحر المتوسط.
قضت الطائرة حوالي ست ساعات في الهواء، بعد أن قامت بالعديد من الرحلات الجوية بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم.
08:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 12, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸(38th RS/55th WG), #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846, позывной #PANEL31, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 предположительно направился в акваторию Чёрного моря.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/HqKr8ybZPL
ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.
ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.
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