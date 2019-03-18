يمتلك طائرتين و10 مدرعات... تعرف على أضعف جيش في العالم

ومملكة بوتان هي دولة غير ساحلية في جنوب القارة الآسيوية، يتجاوز تعداد سكانها 766 ألف نسمة، بينهم 176 ألف نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.
ويصلح للخدمة العسكرية في مملكة بوتان 105 ألف شخص، بينما يصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 4 آلاف شخص.
ويصل تعداد جيش بوتان، الذي يعد أضعف جيش في العالم، إلى 7 آلاف شخص، ولا يمتلك سوى طائرتين حربيتين، ولا يمتلك أي مقاتلات أو طائرات هجومية، أو حتى طائرات نقل عسكري، ولا يوجد لديه طائرات تدريب عسكرية.
ويمتلك جيش بوتان مروحيتين عسكريتين، وليس لديه أي دبابات، لكنه يمتلك 10 مدرعات عسكرية.
ولا يمتلك جيش الدولة الآسيوية الحبيسة أي نوع من المدافع، أو راجمات الصواريخ.
https://t.co/ToHdwTWzfF — Bhutan Military Power 2018 | How Powerful is Bhutan?<br>— Warfare Web (@warfarenews) June 27, 2018
Bhutan Military Strength Ranking 2018.
Bhutan Army.
How Powerful is Bhutan?
The finalized Global Firepower ranking relies on over 50…<br> pic.twitter.com/aeGWg6w3zq
وتصل ميزانية دفاع جيش بوتان إلى 10 ملايين دولار فقط، وتتجاوز مساحتها 38 ألف كم مربع.
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