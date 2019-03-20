ميزات صاروخ "بولافا"

إن قدرات صاروخ "بولافا" الباليستي تجعله هدفًا صعبًا لأنظمة الدفاع الصاروخي للعدو.

قال النائب الأول لرئيس أركان البحرية الروسية، العماد أوليغ بورتسيف لقناة "زفيزدا" الروسية إن صاروخ "بولافا" قادر على استخدام مسارات مختلفة وأهداف زائفة مما يسمح بتقليل الوقت لرد فعل العدو على الرؤوس الحربية والصاروخ نفسه.

Courtesy of Northern Fleet press service فيديو مثير: للمرة الأولى... غواصة روسية تطلق 4 صواريخ بولافا دفعة واحدة

بولافا- صاروخ باليستي روسي يعمل بالوقود الصلب من منظومة دي-30، المصممة لتسليح الغواصات النووية الاستراتيجية من مشروع 955 "بوري".

في وقت سابق ، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لإطلاق تدريبي لأربعة صواريخ بولافا من طراد يوري دولغوروكي في موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.