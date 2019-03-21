فيديو من قمرة القيادة لمناورات "سو-35إس" في سوريا

عمل الطيارون الروس في حالات الطوارئ في سوريا وسيطروا على الوضع الجوي.

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو لتدريبات الطيارين الروس في السماء فوق سوريا. وأقلعت مقاتلات "سو-35إس" الفائقة المناورة من قاعدة حميميم الجوية للحفاظ على مهارات الطيران.

المهمة الرئيسية للطيارين الآن هي ضمان السيطرة على الوضع الجوي في مناطق التصعيد.

خلال التدريبات، عمل الطيارون في حالات الطوارئ، بما في ذلك الابتعاد عن نيران العدو باستخدام مصائد الحرارة. ويمكن للطيارين هنا تحقيق القدرات التكتيكية التي توفرها الطائرة، وهذه فرصة رائعة لكل طيار لتحسين مهاراته.

بالإضافة إلى طائرات "سو-35إس"، تعمل مروحيات "مي-8" أيضًا هناك. بعد العديد من التحديثات، لا تزال واحدة من أكثر المروحيات موثوقية في العالم.