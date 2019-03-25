وصول عسكريين روس إلى فنزويلا (فيديو)

وصلت طائرتان روسيتان، يوم السبت، إلى مطار سيمون بوليفار الدولي مايكيتيا بالقرب من كاراكاس، فيها مجموعة من الجنود الروس، حسبما صرح مصدر دبلوماسي في كاراكاس لوكالة "سبوتنيك".

وقال المصدر للوكالة: "وصلوا للمشاركة في المشاورات الثنائية"، ردا على سؤال حول وصول طائرتين مع العسكريين الروس.

وأشار المصدر إلى أنه في هذا الحدث "لا يوجد شيء غامض"، لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتنفيذ العقود التي وقعتها الأطراف منذ سنوات عديدة.

وأضاف: "يوجد بين روسيا وفنزويلا عدد من العقود قيد التنفيذ، بما في ذلك عقود للتعاون العسكري التقني".

وأفادت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، في وقت سابق، بأن طائرتين روسيتين وصلتا إلى فنزويلا- طائرة النقل العسكرية "أن-124" وفيها 35 طنا من الحمولة، وطائرة الركاب إيل-62 وفيها 99 عسكريا. ومن بين الذين وصلوا العقيد فاسيلي تونكوشكوروف، النائب الأول للقائد الأعلى للقوات البرية الروسية.

وتداول مستخدمو الإنترنت، في وقت سابق، فيديو لوصول طائرة نقل عسكرية إلى مطار فنزويلي.