سوخوي أول من قامت بمناورة "الكوبرا" وأدهشت العالم (فيديو)

عندما تعرف عليها (مناورة الكوبرا) الغرب للمرة الأولى في معرض لوبورجيه 1989، كانت المقاتلة سوخوي "سو-27" بالنسبة لأسلحة الجو الغربية والأمريكية بشكل خاص، مجرد مقاتلة طورها السوفييت في ذلك الوقت لتحل محل "ميغ- 29".

وسوخوي "سو-27" لا تشبه ثعبان الكوبرا في طريقة الانقضاض فقط، وإنما أيضا في السلاح الذي لا يقاوم تماما كسم الكوبرا القاتل على الفور.

أكد أول أداء للمقاتلة السوفيتية من الجيل الرابع "سو-27" في معرض لوبورجيه عام 1989 "كوبرا بوغاتشيوف" لجميع المشاركين في المعرض أنه استخدم في تطوير الطائرات السوفيتية تكنولوجيا طيران متطورة جدا.

وتحدث الطيار فيكتور بوغاتشيوف إلى قناة "زفيزدا" الروسية عن مناورة الكوبرا التي قام بها وأبهرت الجميع.

وقال بوغاتشيوف: "لم يتوقع الصحفيون أو المتخصصون مثل هذه الإمكانيات الموجودة في طائرات "سو-27" وبشكل عام في صناعة الطيران لدينا. بعد الوصول مباشرة، سأل الذين قابلونا في المطار أين هبطنا أثناء الرحلة من موسكو إلى باريس. وعندما أجبنا أننا لم نهبط، لم يصدقوا ذلك".

ووفقًا لبوغاتشيوف، فإن أداء المناورة البهلوانية أظهر للدول الأخرى أن التقنيات المستخدمة في المقاتلات السوفيتية تفوقت على نظائرها الأجنبية ب 10 إلى 15 عامًا.

© Sputnik . Alexey Malgavko مقاتلات "سو-27"

"كوبرا بوغاتشيوف"

أذهل بوغاتشيوف مئات الخبراء المتخصصين في صناعة الطيران الحربي عندما أقلع بطائرته السوخوي"سو-27" وحلق بسرعة 450 كيلومتر في الساعة ثم انطلق بها عموديا وبشكل متسارع بعد خمس ثوان فقط محققا زاوية 90 درجة ما لبث أن انحرف بها ولبضع ثوان إلى درجة 120 درجة.

والميزة التي تسمح للطائرة بالقيام بمناورة الكوبرا تسمى فنيا "المرونة " أي القدرة على المناورة، كتحقيق أقصى سرعة أو أدناها والارتفاع أو الهبوط خلال ثوان مما يجعل الطائرة المعادية تتحول إلى هدف بعد أن كانت في موقع الهجوم وتتعرض لنيران الصواريخ تأتيها من الخلف أو من تحت بينما تختفي السوخوي صعودا أو هبوطا بشكل مفاجيء.

ولا شك أن مفتاح "المرونة" هي الزاوية المرتفعة التي يمكن للطائرة أن تهاجم في إطارها والتي تتجاوز 25 الى 30 درجة، وهي زاوية يتعذر تجاوزها دون خلل ربما أدى إلى سقوط الطائرة. ولا بأس من التذكير هنا بأن زاوية الهجوم هي الزاوية التي تشكلها الطائرة مع خط سيرها الأفقي. أي أن الطائرة التي تتمتع بزاوية هجوم تبلغ 90 درجة، إنما تحلق بشكل عمودي وأنفها يشق السماء بحيث تكون مقاومة الهواء في حدها الأقصى.

وإذا كان ذلك يبدو نوعا من الجنون في ظل التقنيات التقليدية فإن التجهيزات الجديدة في عالم الطيران الحربي من التحكم الإلكتروني والكمبيوتر جعلت الأمر ممكننا — بحيث تنعدم إلى حين وظيفة الجنحة أو دفة التحكم في الاتجاه التي تعتمد على ضغط الهواء.

وتعمل أجهزة التحكم الالكترونية، مع الكمبيوتر بشكل فوري وبسرعة الالكترونات نفسها على الطائرة فتعمد في كل لحظة إلى تصحيح الطيران والأوضاع غير المستقرة، في حين أن الأجهزة الهيدروليكية التقليدية لا توفر التكيف المطلوب نظرا لبطئها وما يتطلبه تنظيمها المعقد من وقت وإتقان من قبل قائد الطائرة.

طائرات روسية قادرة على القيام بمناورة "كوبرا":

بالإضافة إلى "سو-27" هناك العديد من الطائرات الروسية القادرة على القيام بهذه المناورة البهلوانية الصعبة ونذكر منها:

سو- 35: مقاتلة روسية متعددة الأغراض، ذات قدرة فائقة على المناورة من الجيل 4 ++. وهي في خصائصها تشبه مقاتلات الجيل الخامس. وهي محدثة عن "سو-27".

سو-57: قاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، تم تطويرها باستخدام تقنية التخفي. وقادرة على محاربة أي مقاتلة للعدو وكذلك تدمير الأهداف البرية والسطحية والقيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار وهدم نظام الإدارة والسيطرة على طيران العدو.

ميغ-35: وتنتمي الطائرة إلى الجيل 4++ من المقاتلات الخفيفة المتعددة المهام. ويمكن استخدامها لتحقيق السيطرة في الجو وقصف أهداف بواسطة السلاح ذي الدقة العالية دون دخول مجال عمل مضادات الطيران.