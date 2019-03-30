شاهد أول رحلة لطائرة إيل 112 الروسية الجديدة

ويظهر على مقطع الفيديو طائرة إيل 114 وهي ترافق طائرة إيل 112 الجديدة.

وأجريت الرحلة بنجاح، كما قاد الطائرة، بطل روسيا الطيار نيكولاي كويموف.

ويعد أن إيل 112 ستحل محل طائرات "آن-26" الأوكرانية، وعددا من الطائرات الأجنبية من نفس الطراز.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الروسية جاهزة لشراء 62 طائرة من هذا النوع، وتعد "إيل-112 في" طائرة نقل عسكري خفيفة، قادرة على نقل 5 أطنان من الحمولة، وهي مخصصة لنقل الجنود والمعدات الحربية والأسلحة وغيرها من أنواع الحمولة.