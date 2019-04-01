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19:11 01 أبريل/ نيسان 2019
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    جنود الناتو خلال تدريب

    نهاية "الناتو"... مجلة أمريكية تشبه الحلف بـ"الزومبي"

    © REUTERS / Rafael Marchante
    رصد عسكري
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    يواجه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أزمات تهدد بقاءه، لكنه يعود من جديد بين الحين والآخر، بطرق مختلفة.

    مقاتلة الجيل الخامس الروسية سو-57
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
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    قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها، الأحد 31 مارس/ آذار، إن حلف "الناتو" لم يمت، مشيرة إلى أنه يشبه الـ"زومبي"، وأنه عندما يموت يعود للحياة من جديد بطرق مختلفة، وأنه يشبه "سحر الفودو".

    و"الفودو" هو نوع من السحر، الذي يزعم أصحابه أنهم قادرون على إصابة أعدائهم بلعنة تطاردهم، وهو منتشر في غرب أفريقيا ومنطقة الكاريبي، وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال الكاتب الأمريكي والتر روسيل ميد، إن فكرة موت حلف "الناتو"، لم تكن واردة، لكن بعد قرار ألمانيا خفض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 1.25 % من الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، أصبح تجنبها غير ممكن.

    وتابع، في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في 25 مارس/ آذار، الماضي، إن اتفاقية الحلف مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مهمة بالنسبة لألمانيا مثلما كانت من قبل.

    ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 % من الناتج المحلي، لتوافق متطلبات الحلف، وهو ما يمثل أحد أهم النقاط الخلافية بين واشنطن والدول الأوروبية، بشأن "الناتو".

    وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" إن الكاتب الأمريكي روسيل ميد، مخطئا، مشيرة إلى "الناتو" يشبه الـ"زومبي"، وأنه يعود للحياة بعد موته بعدة طرق، وأنه يشبه "السحر الأسود".

    وقالت المجلة، إنه بعد زوال تهديد الاتحاد السوفييتي، أصبح الحلف يبحث عن دور جديد، مشيرة إلى أن الحياة دبت فيه من جديد بعدما بدأ المشاركة في برامج حفظ السلام حول العالم منذ عام 1994.

    وكان عام 2001، مرحلة مهمة في مسيرة الحلف، خاصة بعدما ظهرت التهديدات الإرهابية، التي قادة أمريكا الحرب ضدها في عدة مناطق حول العالم.

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    أخبار عسكرية, أخبار الناتو, الناتو, أمريكا, ألمانيا
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