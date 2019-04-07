الأغرب في العالم... بندقية ألمانية تطلق 2000 رصاصة في الدقيقة (فيديو)

ونشرت المجلة مقطع فيديو يوضح طريقة عمل البندقية الألمانية، التي جرى تطويرها لتخفيف وزنها بصورة تجعلها أكثر ملائمة لاستخدام الجنود في ميادين القتال.
واعتبرت المجلة أنه يمكن وصف "جي 11" بأنها تمثل الجيل التالي من البنادق الهجومية الأمريكية "إم 16".
وتستخدم البندقية طلقات عيار (4.73*33 مم)، ويتم إطلاق الرصاصة بدون فارغ باستخدام مادة كيميائية بواسطة جسم معدني تمر الرصاصة من داخله.
ويمكن للبندقية إطلاق رصاصات منفردة، أو العمل مثل بقية البنادق الهجومية على وضع الإطلاق السريع.
ويمكن للبندقية الألمانية إطلاق 2000 رصاصة في الدقيقة، بمعدل 33 طلقة في الثانية، بحسب المجلة.
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