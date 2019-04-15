تسجيل
16:36 15 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    رادار الإعاقة التشويشية كراسوخا

    وسائل الجيش الروسي لـ"إعماء" و"قمع" العدو

    © Photo/ Vitaly V. Kuzmin
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 30

    تظهر جميع النزاعات العسكرية أن وسائل الحرب الإلكترونية هي الأكثر فعالية والأكثر طلبا في القوات في جميع المجالات. وقد أظهرت فعاليتها خلال العملية في سوريا.

    يحتفل المختصون الروس في مجال الحرب الإلكترونية، اليوم الاثنين 15 نيسان/ أبريل، بعيدهم، لذلك تقدم لكم "سبوتنيك" مجموعة من وسائل الحرب الإلكترونية، الموجودة في الخدمة لدى القوات الروسية.

    المنظومات البرية

    مجموعة التشويش الإلكتروني كراسوخا 4
    © Sputnik . Pavel Lisitsin
    منظومات الحرب الإلكترونية الروسية الموجودة في سوريا
    تتلقى وحدات وسائل الحرب الإلكترونية تقنيات جديدة لقمع الاتصالات وتحديد الموقع والملاحة والحماية من الأسلحة عالية الدقة ومعدات التحكم والدعم، مثل منظومات "كراسوخا-20" و"مورمانسك-بي إن" و"بوريسوغليبسك-2" و"كراسوخا-إس4" و"سفيت-كو" و"إينفاونا" وغيرها.

    وتعمل وسائل الحرب الإلكترونية البرية الحديثة من خلال معالجة الإشارات الرقمية، ما يساعد على زيادة كفاءتها بشكل ملحوظ. وتحتوي التكنولوجيا الرقمية على مكتبة إلكترونية كبيرة من الذاكرة وتقدم تقارير إلى المشغلين حول أنواع معدات العدو، كما ترسل إشارات التداخل الأكثر كفاءة والخوارزميات الأمثل للتصدي.

    "كراسوخا"

    صممت منظومة "كراسوخا-20" من أجل القمع الإلكتروني لأنظمة الإنذار المبكر والتحكم الأمريكية "أواكس"، أقوى طائرة استطلاع ومراقبة تحمل على متنها طاقما كاملا، ولابد من طاقة كبيرة لـ"إعماء" هذه الطائرة. ومن الجدير بالذكر أن قوة وذكاء "كراسوخا" يكفي لمحاربة هذه الطائرة.

    ويتم نشر المنظومة خلال دقائق قليلة ودون تدخل بشري، وبعد التجهيز يمكنها "إيقاف" عمل "أواكس" على بعد عدة مئات الكيلومترات.

    أما "كراسوخا-إس4" فقد شملت أفضل ما في وسائل الحرب الإلكترونية من الأجيال السابقة، وخاصة أنها ورثت من سابقتها، محطة التشويش "إس بي إن-30" نظاما هوائيا فريد من نوعه. كما تتميز المنظومة بالأتمتة الكاملة. إذ يكمن دور المشغل هنا في المراقبة فقط.

    وتجدر الإشارة إلى أن مهمة "كراسنوخا-إس4" الرئيسية هي تغطية مواقع القيادة ومجموعات القوات وأنظمة الدفاع الجوي والمنشآت الصناعية من أجهزة الاستطلاع والأسلحة عالية الدقة. وتسمح إمكانيات محطة التشويش واسعة النطاق والنشطة، بالتعامل مع جميع محطات الرادار الحديثة، التي تستخدمها الطائرات من مختلف الأنواع، إضافة إلى الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

    "موسكو-1"

    تقوم منظومة "موسكو-1" بمسح ضوئي للمجال الجوي وعند كشف العدو ترسل البيانات إلى وسائل الدفاع الجوي والقوات الجوية.

    وتتمكن المنظومة من نقل المعلومات على مسافة 400 كم وتصنيف جميع المعدات، التي تنبعث منها الإشارات حسب الخطورة وتوفير الدعم وضمان توزيع جميع المعلومات وتوفير التحكم العكسي في أداء الوحدات ووسائل الحرب الإلكترونية المتفرقة، التي تديرها.

    وقد ظهر "موسكو-1" لأول مرة في آذار/مارس من عام 2016، في إطار المناورات التكتيكية المشتركة لقوات الدفاع الجوي والطيران في منطقة آستراخان.

    "إينفاونا"

    سفينة حربية روسية
    © Sputnik . Igor Zarembo
    "فيلين"... سلاح روسي يصيب الأعداء بـ"العمى" (فيديو وصور)
    تم عرض قدرات هذه المنظومة للمرة الأولى، يوم 7 نيسان/ أبريل، خلال المناورات في القاعدة العسكرية الروسية في غيومري الأرمينية.

    وتتمكن المنظومة من توفير المعلومات الاستخباراتية وتشويش الأجهزة المتفجرة، التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، كما تحمي الطواقم والمعدات وتحرم العدو من القدرة على إطلاق النار.

    وتقوم جميع معدات "إينفاونا" على منصة العربة المدرعة "بي تي أر-80" وتتمنع بقدرة عالية على المناورة.

    المنظومات الجوية

    توفر وسائل الحرب الإلكترونية، المثبتة على متن الطائرات، المعلومات عن الرحلة والمهام القتالية وأهداف ومسارات الهدف المحمي وقدرات الأسلحة والبيئة الإلكترونية الحقيقية والتهديدات المحتملة.

    "ريتشاغ" و"فيتيبسك"

    يتم تزويد القوات الجوية بمروحيات خاصة بالتشويش من طراز "مي-8 إم تي بي أر-1"، المجهزة بمنظومة الحرب الإلكترونية "ريتشاغ". وتتمكن من "إعماء" العدو كليا على مسافة عدة مئات الكيلومترات، كما تتمكن من قمع عدة أهداف في وقت آن واحد. وتعجز أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ومنظومات الدفاع في ظروف عملها عن اكتشاف أي أهداف وتوجيه الصواريخ إليها.

    كما تعتبر "فيتيبسك" إحدى أكثر المنظومات الجوية فعالية. ويتم تثبيتها على طائرات "سو-25إس إم"، إضافة إلى مروحيات "كا-52" و"مي-28" و"مي-8إم تي" و"مي-26" و"مي-26تي2" و"مي-28" و"مي-8إم تي".

    ومن الجدير بالذكر أن "فيتيبسك" عبارة عن سلسلة من المنظومات، التي يمكن تثبيتها على أي نوع من الطائرات، بما في ذلك طائرات النقل العسكرية والطيران المدني.

    كما هناك نسخة للتصدير من المنظومة هي "بريزيدينت-إس"، التي تحظى بشعبية كبيرة في السوق الخارجية ويتم بيعها إلى عدد من البلدان، التي تتعامل مع تكنولوجيا الطيران الروسية.

    المنظومات البحرية

    طائرة الإعاقة التشويشية إيل-22
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    اعتراف أمريكي بتفوق السلاح الإلكتروني الروسي
    تعمل المنظومات البحرية على حماية السفن المختلفة من الاستخبارات الإلكترونية وحمايتها نيران العدو. وتتميز في أن كل سفينة تحتاج إلى وسائل حرب إلكترونية خاصة بها، حسب نوعها وحمولتها والمهام، التي تقوم بها.

    وتتألف المنظومات البحرية من محطة استخبارات إلكترونية ووسائل الحرب الإلكترونية ووسائل آلية لإخفاء السفينة وأجهزة إطلاق النار. وتدمج هذه الأنظمة مع وسائل إطلاق النار والمعلومات على متن السفينة لزيادة حماية السفينة وفعالية القتال. وتوفر الحماية من استخدام الأسلحة الجوية والبحرية من خلال التشويش.

    وتعتبر "تي كا-25"، في الوقت الحالي، أساس وسائل الحرب الإلكترونية، المثبتة على السفن. وتعمل على توفير التشويش النبضي والمضلل باستخدام النسخ الرقمية. وتتمكن المنظومة من تحليل 256 هدفا في آن واحد وتوفير حماية فعالية للسفينة.

    كما توجد منظومة "إم بي-405" لتجهيز السفن الصغيرة. وتتمكن من اكتشاف الأهداف وتحليل وتصنيف أنواع وسائل الحرب الإلكترونية المشعة وناقلاتها، إضافة إلى القمع الإلكتروني لجميع وسائل الاستكشاف الحديقة والواعدة وتدميرها.

    وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في شباط/ فبراير من عام 2018، عن إنشاء "قوات متوازنة من قوات وسائل الحرب الإلكترونية". واعتمدت القوات خلال 5 سنوات أكثر من 600 منظومات من الجيل الجديد، ما أدى إلى وصول حصة التكنولوجيا الحديثة إلى 67%.

    ومن المتوقع زيادة مستوى وسائل الحرب الإلكترونية في القوات بحلول عام 2021 إلى 70%.

    انظر أيضا:

    أسلحة الحرب الإلكترونية... منع عدوان جوي على سوريا
    شويغو: روسيا ستستخدم وسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة الطائرات التي تستهدف منشآت سورية
    محطات الحرب الإلكترونية السورية تحرف عددا من الصواريخ الإسرائيلية
    الكلمات الدلالية:
    الحرب الإلكترونية, الأسلحة الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    متطوعون يصبون مسحوقا من اللون الأصفر على المتسابقين الذين اجتازوا خط نهاية السباق، في أول مسابقة الألوان في الجيزة، مصر في 13 أبريل/ نيسان 2019
    لأول مرة في مصر...سباق الألوان في الجيزة
    بحارة غواصة نووية بريطانية يتعاطون الكوكايين قبل البدء بمراقبة الغواصات الروسية
    بحارة بريطانيون يتعاطون المخدرات قبل "المهمات السرية"
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك