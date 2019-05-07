روسيا تطور مروحية صامتة

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أنه سيتم تطوير مروحية هجومية جديدة، ستكون صامتة ودرجة حرارة التسخين منخفضة، من أجل انخفاض احتمال الكشف عنها من قبل مواقع تحديد الاتجاه والرؤوس الحربية الموجهة التابعة للعدو.

ووفقًا للمصدر، في المرحلة الأولى، سيتم وضع مفهوم لمروحية للأغراض العامة مع محطة توليد كهرباء هجينة (محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي) ، وسيتم استبداله بمحرك كهربائي في المستقبل.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy روسيا تختبر مروحية هجومية جديدة

ويعتقد المجمع الصناعي العسكري أن مزايا المحرك الكهربائي ستكون الهدوء ودرجة الحرارة المنخفضة للتسخين، مما يضمن "انخفاض احتمال الكشف عن الطائرة". بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه المروحية غير معتمدة على الوقود.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن استخراج الكهرباء من أي نوع آخر من الوقود، الأمر الذي سيعطي ميزة في العمليات العسكرية المستقبلية الواسعة النطاق.

وفقًا لعلماء الجيش، يمكن استخدام المروحية القتالية بمحطة توليد كهرباء هجينة على نطاق واسع "خلال 15-20 عامًا".

لا يوجد في روسيا حاليًا نماذج لمروحيات بمحرك كهربائي أو تركيب هجين بمحرك كهربائي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع عن تطوير مروحية فائقة السرعة، والتي يجب أن تصل سرعتها القصوى إلى 350-400 كم / ساعة.