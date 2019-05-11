مواصفات أطول غواصة نووية في العالم (فيديو وصور)

تمتلك روسيا واحد من أقوى أساطيل الغواصات في العالم، ويضم 56 غواصة، ويحتل المرتبة رقم 4 بين أضخم أساطيل العالم.

وتطور روسيا غواصة جديدة تحمل اسم "بيلغورد"، التي من المقرر أن تدخل الخدمة عام 2020، وتوصف بأنها أطول غواصة في العالم، بحسب صحيفة "موسكو تايمز".

ويصل طول الغواصة إلى 184 مترا، وستكون قادرة على حمل 6 غواصات روبوتية طراز "بوسيدون"، وهي غواصة روبوتية تشبه الطوربيد الكبير، وتحمل رأسا نوويا قوته 2 ميغاطن.

ويصل وزن الغواصة الروسية الجديدة إلى 14.700 طن، وهو ما يجعلها تساوي ضعف وزن الغواصات البريطانية من فئة "أستوت"، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.

وتستطيع الغواصات الروبوتية، التي تحملها تلك الغواصة ضرب أهداف ساحلية على مسافة تصل إلى 600 ميل من الغواصة الأم، التي تحملها.