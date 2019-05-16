سفينة روسية تطلق النار في بحر النرويج

أعلن المتحدث باسم الأسطول الروسي الشمالي، العقيد البحري فاديم سيرغا، أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" أطلقت النار وأجرت مناورات أخرى في الجزء الشمالي من بحر النرويج.

وقال سيرغا: "قامت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" وهي عائدة بعد الانتهاء من مهامها في رحلة طويلة إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي بعدة مناورات قتالية في الجزء الشمالي من بحر النرويج".

© Sputnik . Alexey Malgavko فرقاطة بريطانية ترافق سفينة روسية مضادة للغواصات في المانش (صور)

وأشار إلى أن طاقم السفينة أجرى مناورات بإطلاق صواريخ من منظومة الدفاع الصاروخية "كينجال"، وأجرى طاقم المنظومة معركة مع سفينة العدو الافتراضي، واطلقت النار من مدفعية أ كي-100 عيار 100 ملم على أهداف. كما تدربت السفينة على الحماية من الألغام.

ووفقا للتقرير، ستدخل السفينة بحر بارنتس، اليوم الخميس، وستصل إلى القاعدة العسكرية الرئيسية في سيفيرومورسك في الأيام المقبلة.

في 6 مايو/ أيار، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي أن السفينة المضادة للغواصات التي تقوم بمهام في المحيط الأطلسي تعبر خليج بسكاي، وبعد ذلك ستعبر المانش وستصل في نهاية الأسبوع الحالي إلى سيفيرومورسك.