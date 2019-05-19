إمكانيات الصاروخ الروسي الجديد "مونوليت"

صرح نائب المدير العام لـ"تيخماش" كونسيرن (جزء من روستيخ) ألكسندر كوشكين، يوم السبت، أن نموذج أولي لجيل جديد من الصواريخ الموجهة جوا من طراز "مونوليت"، سيظهر في أعوام 2021-2022.

وقال كوشكين، خلال معرض "ميليكس-2019"، لوكالة "سبوتنيك": "لن نكشف بشكل كامل عن المعلومات المتعلقة بصاروخ مونوليت. إنه صاروخ موجه من الطائرات من الجيل الجديد والذي ينتمي إلى فئة الأسلحة عالية الدقة. واليوم، يجري الاتفاق على جميع المعايير".

© Sputnik . Sergey Guneev صواريخ موجهة روسية من الجيل الجديد تشهد النور قريبا

وأكد الخبير العسكري، يوري كنوتوف أن أحدث التقنيات ستسمح لصاروخ "مونوليت" بضرب الأهداف دون مرافقة وستكون دقة الضربة كبيرة جدا، بحسب "بوليت بازل".

وتحدث كنوتوف عن تركيب الصاروخ، ويعتقد أن "مونوليت" سيكون مزودا بمجموعة من الهوائيات النشطة ونظام GPRS.

ووفقا له، هذا سيسمح للسلاح بالسير بمسار "أطلق وانسى". هذا يعني أن الطيار يطلق الصاروخ وبعد ذلك لا يرافقه، ينتقل إلى الهدف الأخر. فمونوليت يجد الهدف ويضربه بنفسه.

وأضاف الخبير أن دقة الصاروخ في إصابة الهدف ستصل إلى متر واحد.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تبنت مؤخرًا "مفهوم الاعتراض المسبق"، حيث ينشر الجانب الأمريكي كوكبة من الأقمار الصناعية الفضائية لتتبع الصواريخ الروسية. لذلك، أكد كنوتوف أن وزارة الدفاع الروسية تعمل بنشاط على تطوير أسلحة قادرة على التغلب عليها.