اليابان تعتزم شراء 105 مقاتلات "إف-35"

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "دعمت الولايات المتحدة جهود اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية. قمنا خلال الأشهر الأخيرة بتسريع تسليم عدد كبير من الأسلحة الدفاعية الأمريكية الصنع إلى اليابان… وفي عام 2018، كانت اليابان من بين المشترين الرئيسيين للأسلحة من الولايات المتحدة، وأعلنت للتو عزمها شراء 105 مقاتلات من طراز "إف-35".
وقد أجرى ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مباحثات حول قضايا التجارة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
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