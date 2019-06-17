كيف تفيد الخبرة المكتسبة في سوريا

وجرى اختبارها في ظروف المنطقة الجبلية الصحراوية في سوريا.

اجتازت اختبارا في سوريا بنجاح

وقال الخبير دميتري دروزدينكو لـ"سبوتنيك" إن المروحية اجتازت الاختبار في سوريا بنجاح.

وخرجت المروحية الجديدة إلى حيز الوجود نتيجة لتحديث وتطوير مروحية "مي-28إن" المعروفة باسم "الصياد الليلي" الذي يدل على أن المروحية تستطيع أداء الدور المنوط بها في ظروف الظلام الحالك بالليل. وتحمل المروحية الجديدة نفس الاسم مع إضافة حرف "إم" الذي يعني التعديل.

وأخبر الخبير دميتري دروزدينكو "سبوتنيك" بأنه تم تطوير مروحية "مي-28إن" مع أخذ تجربة استخدامها في سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب بعين الاعتبار.

وتتمتع مروحية "مي-28إن إم" بما لا تملكه شقيقتها "مي-28إن" خاصة جهاز الرادار المتميز والمحركان الجديدان والمنظومة الحديثة لمكافحة وسائط الدفاع الجوي.

اصطياد مدرعات العدو

ويوضع هوائي الرادار فوق المروحة الرئيسية وهو ما يمكّن المروحية من كشف كل شيء حولها، ومن الاختباء وراء تضاريس الأرض ونصب الكمين للعدو.

ويمكن لكل من طياريْها قيادتها بشكل منفرد وهو ما يجنّبها الوقوع في الكارثة عندما يصاب أحدهما بالجراح.

أما عن تسليحها فهي تحتوي على صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومدفع آلي عيار 30 ملم. ويمكنها استخدام صاروخ "أتاكا" وهو صاروخ بعيد المدى يقدر على اختراق درع سمكه 1 متر تقريبا، أي أنه يستطيع مكافحة جميع الدبابات الرئيسية المتوفرة حاليا.

وحصلت مروحية "مي-28إن إم" على إمكانيات جديدة حتى أنها ترى أبعد وتسمع أحسن وتضرب بشكل أدق كما أشار إلى ذلك الخبير دروزدينكو.

مطلب بوتين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب، في شهر مايو/أيار الماضي، بتزويد القوات الروسية بـ100 مروحية من طراز "مي-28إن إم" في الأعوام القادمة.

وكشف مصدر في وزارة الدفاع الروسية لـ"سبوتنيك" أن وزارة الدفاع ستشتري 98 مروحية من طراز "مي-28إن إم" قبل عام 2027.