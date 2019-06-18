منافس "إف-35" الأمريكية... تركيا تعرض تصميم مقاتلة الجيل الخامس (فيديو)

وقال ممثلو شركة التصميم التركية (TAI)، إن تطوير الطائرة يدخل الآن مرحلة نشطة، حيث يتم تحديث الخصائص التقنية للطائرة، كما يتم البحث عن موردي الأنظمة الفرعية المختلفة لنظام "TF-X".

بالإضافة إلى ذلك، تقوم أكبر شركة تركية "روكيتسان"، تصنع الأسلحة الصاروخية، بتطوير صواريخ لنظام "TF-X".

© Sputnik . Sergei Mamontov "توركش فايتر إكس" (TF-X)

كما لاحظت الشركة أن الأولوية بالنسبة للشركة هو تسليم الطائرة للقوات المسلحة الوطنية.

يذكر أن المعرض الجوي الدولي الشهير "لو بورجيه — 2019" افتتح في 17 يونيو/حزيران ويستمر حتى 23 يونيو/حزيران.