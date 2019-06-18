12 دولة تخلت عن أسلحتها النووية... دولة عربية سلمتها لأمريكا

استطاعت بعض دول العالم أن تتخذ قرارات حاسمة بشأن برامجها النووية، بينما مازالت دول أخرى تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ومن بين تلك الدول جنوب أفريقيا، التي تخلت عن قنابلها النووية بعد تصنيعها، في أواخر القرن الماضي، بحسب شبكة "إن بي آر" الأمريكية، التي أشارت إلى أن التخلي عن الأسلحة النووية شيء نادر، لكنه وارد الحدوث.

1- استطاعت جنوب أفريقيا صناعة 6 قنابل نووية بصورة سرية، لكنها قامت بتفكيك برامجها النووية العسكرية، عام 1989، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

All you wanted to know about nuclear war but were too afraid to ask https://t.co/eiq4uLZtJv — The Guardian (@guardian) July 16, 2018

2- وكان لدى السويد خطة طموحة لبناء مفاعلات نووية، ضمن برنامج عسكري يهدف لصناعة مئات القنابل النووية، لكنها تخلت عن المشروع في ستينيات القرن الماضي، ووجهت الميزانية الخاصة به على تزويد جيشها بمقاتلات حربية متطورة.

3- بدأت البرازيل في برنامج نووي عسكري سري، وكانت على بعد خطوات من امتلاك قنبلة نووية، لكنها تخلت عن برامجها في تسعينيات القرن الماضي وانضمت إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

The Trump Administration wants new "low-yield" or "tactical" nuclear weapons, arguing they will better deter America's adversaries and make nuclear war less likely. Here are 4 reasons why we don't need them. #no2trumpnukes #FY20NDAA pic.twitter.com/MjLGHHQNds — Livable World (@Livableworld) June 12, 2019

4- وعلى غرار البرازيل، تخلت الأرجنتين عن برامجها النووية السرية، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وانضمت في تسعينيات القرن الماضي، لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

5- وكانت تايوان من بين الدول، التي تخلت عن برنامجها النووي، في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وقررت الاعتماد على واشنطن في دعمها عسكريا.

Take a look at China's first nuclear weapons research base in Xihai Township， Qinghai Province, where the country's first A-bomb and H-bomb were developed and tested pic.twitter.com/Y0e6WM3WA5 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 15, 2019

6- تخلت كوريا الجنوبية عن برامجها النووية العسكرية بينما قدمت لها الولايات المتحدة الأمريكية الدعم العسكري اللازمة لحماية أمنها.

Japan's Abe On Tehran Mission To Help Ease US-Iran Tensions



RadioFarda



Tehran and Tokyo both oppose nuclear weapons, "Rohani said…. The Iranian president also… https://t.co/XLphXq8iRG — Ebi Tarkeshi 🎻 (@EbiTarkeshi) June 14, 2019

7- تعد اليابان واحدة من الدول، التي تمتلك كل مقومات إنشاء الأسلحة النووية، وتمتلك البنية التحتية لذلك، ويمكنها، بحسب صحيفة "الغارديان"، أن تصنع قنبلة نووية في وقت قصير جدا، إذا قررت مغادرة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

The Real Reason America Used Nuclear Weapons Against Japan. It Was Not To End the War Or Save Lives. https://t.co/prE3JigHF3 — weRstillNotFree (@weRstillNotFree) June 14, 2019

8- كانت كل من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا تمتلك أسلحة نووية عام 1991، لكنها وافقت على التخلي عنها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

States formerly possessing nuclear weapons



— South Africa

— Belarus (from USSR)

— Kazakhstan (from USSR)

— Ukraine (from USSR) pic.twitter.com/vDXLMr1ER4 — The Spectator Index (@spectatorindex) April 29, 2017

9- في عام 1991، بدأ العراق تفكيك برنامجه النووي، الذي كان في مرحلة بدائية.

10- في عام 2003 تخلى الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عن مكونات أسلحته النووية، التي كانت في مرحلة بدائية، وتم تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية.

The estimate of global nuclear weapons stockpiles was 13 865 at the start of 2019. How has this stockpile changed over time?



Full analysis in the 2019 #SIPRIYearbook ➡️ https://t.co/LHm6anCi6o pic.twitter.com/YXQJ9Mew3U — SIPRI (@SIPRIorg) June 18, 2019

وتوجد في العالم 9 دول تمتلك أسلحة نووية، بعضها يعترف بذلك وأخرى لا تعترف بامتلاكها تلك الأسلحة رسميا، وهي روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل وكوريا الشمالية.

In short, the Libya model: “Trump handed North Korean leader Kim Jong Un a piece of paper that included a blunt call for the transfer of Pyongyang's nuclear weapons and bomb fuel to the United States, according to the document seen by Reuters.” https://t.co/E10Qx0fq1D — Kingston Reif (@KingstonAReif) March 29, 2019

ويصل إجمالي الرؤوس النووية في العالم العام الحالي إلى 13865 رأسا نوويا، وهو أقل من عام 2018، الذي وصل فيه عدد الرؤوس النووية في العالم إلى 14465.

Name one country which has given up its nuclear weapons before we consider what #NorthKorea might do with its nuclear arsenal?https://t.co/Dn4TEXBX2S — Ramesh Ramachandran (@RRRameshRRR) May 16, 2018

ورغم تراجع العدد الإجمالي للرؤوس النووية في العالم إلا أن روسيا مازالت تحتل المرتبة الأولى بـ6500 رأس نووي، تليها أمريكا بـ 6185 رأس حربي، بينما يتراوح عدد الرؤوس النووية التي تملكها الدول الأخرى النووية بين 20 و 300 رأس نووي.