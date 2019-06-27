لأول مرة... الكشف عن خصائص الصاروخ الباليستي الروسي الأحدث "سارمات"

تم الكشف، لأول مرة، عن الخصائص التكتيكية والفنية الأساسية لأحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الروسية "سارمات" في منتدى "آرميا-2019".

فوفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك" الموجود في المنتدى، فإن مدى الصاروخ يصل إلى 18 ألف كم، ويصل الوزن الأولي له إلى 208.1 طن، بينما يستطيع حمل شحنة تصل إلى 10 أطنان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وزن الوقود يصل إلى 178 طن، ويصل طوله إلى 35.5 متر، وقطره 3 أمتار، كما يتمتع برأس حربي قابل للانفصال.

هذا وسيحل صاروخ "سارمات" مكان الصاروخ الاستراتيجي العابر للقارات من طراز "إر سي-20 في". والجدير بالذكر أن تطوير صاروخ "سارمات" بدأ في عام 2011.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية، يوم 1 آذار/ مارس 2018، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مثل أنظمة الدفاع الجوي "كينجال"، "أفانغارد" "بوريفيستنيك"، ومنظومة الليزر القتالي "بيريسفيت" والغواصة النووية غير المأهولة "بوسيدون".

وبدأ في روسيا عام 2008 إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل [317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي] حتى عام 2020 ، بهدف إيصال نسبة التقنيات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.