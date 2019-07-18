بماذا تتفوق مقاتلات "سو – 35" الروسية على "إف-35" الأمريكية؟

قال رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي، ألكسندر ميخايلوف، إن مقاتلات "سو – 35" الروسية قادرة على التنافس مع طائرات "إف – 22" و"إف – 35" من أسرة الجيل الخامس من حيث جميع الخواص والمعايير تقريبا، وتتفوق عليها في المناورة.

موسكو – سبوتنيك. وفي معرض تعليقه على استعداد روسيا لتصدير مقاتلات "سو – 35" إلى تركيا، قال ميخايلوف لوكالة "سبوتنيك": "إن طائرات "سو – 35" هي إلى حد كبير، طائرة قتالية قادرة على التنافس مع الطائرتين "إف – 22 " و"إف-35" الغربيتين من أسرة الجيل الخامس، من حيث جميع الخوص والمعايير. وذلك باستثناء عامل التخفي وبعض الخصائص المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية".

وتابع "إلا أن محركها ذو قدرة على تغيير اتجاه قوة الدفع أفقيا ورأسيا ما يمكن المقاتلة الروسية من القيام بتغيير الاتجاه بمقدار 360 درجة وبأقصى سرعة، بالإضافة إلى القيام بجميع الحركات البهلوانية (الأكروبات) التي تستطيع الطائرات من أسرة الجيل الخامس القيام بها".

يذكر أنه سبق وصرح رئيس اتحاد شركات "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، بأن روسيا على استعداد لتوريد مقاتلات "سو – 35" متعددة المهام إلى تركيا إذا أعربت الأخيرة عن رغبتها بذلك.

وصرحت الولايات المتحدة يوم أول أمس، بأنها قررت إخراج تركيا من البرنامج الخاص بصناعة أحدث المقاتلات الأمريكية من طراز "إف – 35"، وذلك بعد بدء توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس – 400" إلى تركيا.