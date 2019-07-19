ما هو الشيء المثير للاهتمام في "سو-57"؟

ستنظر الهند في مسألة الحصول على مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" بعد اعتمادها من قبل الجيش الروسي، وتدرس تركيا أيضا إمكانية شراء أحدث مقاتلة روسية، فما هو المثير للاهتمام في "سو-57"؟.

صرح ليونكوف "في حال حدوث تصادم افتراضي للطائرتين في السماء فإن "سو-57" ستكتشف "إف-35" أولا، لأن المقاتلة الروسية مجهزة بتقنية خفض الرؤية على الرادار".

ووصف ليونكوف "سو-57" بـ"المفترس المهاجم" و"إف-35" بـ"المفترس المتسلل"، كما نقلت قناة "زفيزدا".

وأشار إلى أن قوة دفع المحرك في "إف-35" أقل بكثير من محرك "سو-57".

وتجدر الإشارة إلى أن "سو-57" مقاتلة واعدة من الجيل الخامس، صممت للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية والبحرية.

وتمنح إمكانية القدرة العالية على المناورة وتنفيذ الرحلات الأسرع من الصوت، فضلا عن المعدات الحديثة على متن الطائرة وتكنولوجيا التخفي تمنح للمقاتلة التفوق على المنافسين.

وشرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. المقاتلة الروسية مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماما، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010، وسيتم تسليم أول دفعة منها للقوات المسلحة الروسية في عام 2019.