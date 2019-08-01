7 معلومات عن مروحيات "سي إتش 47 شينوك" التي حصلت عليها تركيا 

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تسليم الجيش التركي 4 مروحيات عسكرية طراز "بوينغ سي إتش 47 إف شينووك"، التي تستخدم في النقل العسكري والعمليات الخاصة.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية لدى تركيا، وصلت تلك الطائرات ميناء إزمير التركي، أمس الأربعاء 31 يوليو / تموز الماضي، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت تمتلك 11 مروحية من هذا الطراز.

US Embassy in Turkey says Ankara has received the delivery of four more US Boeing CH-47-F Chinook helicopters pic.twitter.com/hfhzX9yV8X — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 31, 2019

وحصلت تركيا على هذا المروحيات العسكرية، رغم توتر العلاقات مع واشنطن على خلفية حصول الجيش التركي على لصفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400".

وتعد الطائرة مركبة عسكرية متعددة المهام، وهي مروحية نقل عسكري ثقيلة، تمتلك محركين في الذيل والمقدمة، ويمكن استخدامها في العمليات الخاصة، بحسب موقع "إيرفريمر".

The U.S. Embassy in Turkey said that the Turkish Armed Forces on Wednesday took delivery of four U.S. Boeing CH-47F Chinook helicopters at the port Turkey’s western province of İzmir https://t.co/I38ei1EUC9 — Ahval (@ahval_en) August 1, 2019

قال موقع "ميليتري فاكتوري"، إن هذه الطائرة، تعد واحدة من مروحيات النقل العسكري الثقيلة، وبدأ إنتاجها منذ عام 1962، بينما يقول موقع "بوينغ"، الشركة المصنعة للمروحية، إنه يوجد منها طرازات متطورة مازالت في الخدمة في الجيش الأمريكي وأكثر من 19 دولة أخرى، وأنه من المقرر أن تظل في الخدمة في الجيش الأمريكي حتى ثلاثينيات القرن الحالي، على الأقل.

Taliban claim that they shot down a Chinook CH-47 military helicopter. #Afghanistan pic.twitter.com/aU68foTXrc — Ali Özkök (@Ozkok_A) May 25, 2019

وأورد الموقع 7 معلومات عن بعض طرازات الطائرة، التي يتكون طاقمها من 3 أفراد.

1- طول الطائرة 15.55 مترا، وعرضها 18.3 مترا، وارتفاعها 5.77 مترا.

.@SCNationalGuard National Guard Soldiers partnered with Joint Terminal Attack Controllers to conduct jump training from a CH-47 Chinook helicopter over North Carolina. pic.twitter.com/BZ3QGvSvWb — National Guard (@USNationalGuard) March 22, 2019

2- وزن الطائرة 10.6 طن، ويصل وزنها بحمولة كاملة إلى 22.6 طن.

3- سرعة الطائرة 290 كم / الساعة، وتحلق على ارتفاعات تتجاوز 2500 مترا، ومداها 425 كم.

4- يمكن للطائرة أن تصل إلى ارتفاع 464 مترا في دقيقة من إقلاعها العمودي.

VISUAL: #IndianAirForce CH-47 I #Chinook Heavy-lift Helicopter, to be officially inducted on Monday, 25 March 2019 at Chandigarh.

To be part of 126 Helicopter Flight (Featherweights) pic.twitter.com/kf714FRv1v — Delhi Defence Review (@delhidefence) March 23, 2019

5- تسليح الطائرة يضم 3 مدافع رشاشة وبعض طرازاتها تستخدم في قصف النابلم وأنواع أخرى من القنابل.

6- يوجد منها 15 طرازا، أبرزها "إم إتش 47 دي" التي تم تحديثها إلى "إم إتش 47 سي"، التي تستخدمها القوات الخاصة، إضافة إلى النسخة "إم إتش 47 إي".

Helicopter haul 🚁

A @USArmy CH-47 Chinook helicopter crew prepares to lift a Humvee @FortHood, Texas. pic.twitter.com/2tFliqyaQ7 — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) March 5, 2019

7- النسخة "سي إتش 47 إف" هي نسخة تصدير مطورة وتقوم بمهام النقل العسكري.