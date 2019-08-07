اختبارات جديدة للطائرة المسيرة "أوخوتنيك"

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالات روسية، اليوم الأربعاء، أن أحدث طائرة مسيرة روسية "أخوتنيك" (الصياد)، ستنفذ عدة رحلات أخرى بحلول نهاية هذا العام.

ووفقا له، سوف يتم تعقيد الرحلات في كل مرة أكثر. سيتم إجراء إحداها في وضع مستقل جزئيًا: سوف يعطيه المشغل من الأرض العديد من الأوامر، وبعد ذلك ستخضع الطائرة المسيرة لاختبارات آليتها.

لأول مرة، أقلعت "أوخوتنيك" في أوائل الربيع. حينها سارت الطائرة بكل سرعتها وارتفعت إلى عدة أمتار، ثم هبطت على الفور.

Прототип БЛА по НИР "Охотник-Б" для ВКС России на ВПП НАЗ имени Чкалова. pic.twitter.com/TEY5Tks49T — Владимир З. (@VladZinen) January 31, 2019

وقامت الطائرة بأول رحلة كاملة في 3 أغسطس/ آب. بقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.

ظهرت الصور الأولى للسلاح الروسي الجديدة على شبكة الإنترنت في أواخر يناير. قبل شهر، كتبت بوابة أخبار Business Insider الأمريكية أن أوخوتنيك يمكن أن تعقد حياة الجيش الأمريكي بشكل كبير.

وتبدو طائرة "أوخوتنيك" ضخمة، فباع جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن طائرة "أوخوتنيك" نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.