أقوى 5 طائرات حربية روسية

وكانت المقاتلة "سو-27" المتعددة المهام في أعلى القائمة، والتي وفقا للمجلة أصبحت رد الاتحاد السوفيتي على الأمريكية إف-15 وإف-16، وكذلك "ميغ-29" التي تم تصديرها على نطاق واسع وما زالت في خدمة عدد من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وأشارت المجلة إلى أسلحة سو-27 الممتازة التي تشمل عدة صواريخ جو-جو.

وأما ميغ-29 وصفتها بالطائرة الأكثر قدرة على المناورة والتي تفوقت على إف-16. وفي الوقت نفسه يمكن تجهيز المقاتلة المتعددة المهام بصواريخ أأ-8 للقتال من مسافة قريبة وأسلحة جو- أرض.

وشملت القائمة أيضا مقاتلات سو-35 وسو-57 (تي-50 باك دا).

الأولى، وفقًا للمنشور، سرعتها 2390 كم / ساعة ونصف قطر التدمير 1600 كم أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تنتمي إلى الجيل 4 ++، وفي تصميمها يستخدم مواد امتصاص راديوية وهذا يعطي المقاتلة ميزة التخفي.

تتفوق مقاتلة الجيل الخامس الشبح سو-57 على الطائرات الأخرى من نواح كثيرة. يشير المنشور إلى قدرتها على المناورة وتتفوق على إف-35، وإلى أحدث الأسلحة.

ومن الطائرات الروسية الخطيرة أيضا قاذفة تو-160 التي تم الإبلاغ عن استئناف إنتاجها مؤخرًا في روسيا الاتحادية.

تو-160 سريعة بشكل لا يصدق بالنسبة لقاذفة استراتيجية، حيث تبلغ سرعتها القصوى 2220 كم / ساعة. أعلى بكثير من القاذفات الأمريكية. كما يمكنها الافتخار بمدى رحلتها وتبلغ 7300 كم.

وتشير المجلة أيضًا إلى قدرة تو- 160 على حمل الرؤوس النووية والتقليدية.