تركيا وأوكرانيا تطوران طائرة مسيرة من الجيل الجديد

أعلن المكتب الصحفي لشركة "أوكر أوبورونا بروم" أن أول مشروع مشترك بين الشركة والشركة التركية "بايكر ديفينس" سيكون طائرة مسيرة من الجيل الجديد "أكينجي".

في وقت سابق، أنشأت شركة "أوكر سبيتس إكسبورت" و"بايكر ديفينس" مشروعا مشتركا في مجال تقنيات الأسلحة الدقيقة وتكنولوجيا الفضاء.

وقال بافل بوكين، المدير العام للشركة الأوكرانية:

"يتم تطوير الطائرة المسيرة الهجومية من الجيل الجديد "أكينجي" وفقا لمتطلبات النزاعات المسلحة في القرن الحادي والعشرين، ومصممة بالمقام الأول لتسليح القوات المسلحة التركية والأوكرانية بها. ومن أهم ميزاتها توجيه ضربات عالية الدقة بأسلحة تستخدم في الطائرات التقليدية. والسلاح هو ذخيرة قوية جدا وزنها مئات الكيلوغرامات".

وفقًا للخدمة الصحفية، تنتمي الطائرة هذه إلى فئة "ثقيلة" جديدة من الطائرات المسيرة، وهي مزودة بمحركين من إنتاج أوكراني يوفران الطيران على ارتفاع يزيد عن 12 كيلومترًا، وباع جناحها طوله 20 مترًا، قادرة على رفع أكثر من طن من الأسلحة في الهواء و البقاء في رحلة ليوم واحد. تم تزويد "أكنجي" بصواريخ موجهة وقنابل تقليدية دقيقة.

كما تتعاون شركات الدفاع التركية مع أوكرانيا في مجال أنظمة الاتصالات الرقمية والطائرات المسيرة الهجومية وأسلحة الطيران عالية الدقة وما شابه ذلك. تقوم شركة أوكر أوبورون بروم بتنفيذ مشاريع مشتركة لإنشاء طائرة نقل عسكرية وأنظمة حماية نشطة للمركبات المدرعة وأنظمة الرادار. في السنوات الأخيرة، تم تأسيس عمل ثابت متبادل المنفعة، والذي يسمح بدمج نقاط القوة في المجمعات الصناعية الدفاعية لدى الدولتين. ويعد إنشاء مشروع مشترك خطوة مهمة أخرى ستزيد من القدرات الدفاعية للبلدين.