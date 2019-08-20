سفينة روسية جديدة مجهزة بصواريخ "كاليبر" تبدأ الاختبارات

خرجت السفينة "غريمياشي" (مشروع 20385)، التي بنيت في حوض بناء السفن "سيفيرنيا فيرف" في مدينة سان بطرسبورغ، إلى بحر البلطيق لإجراء الاختبارات الحكومية.

وذكر المكتب الصحفي للشركة أنه يتعين على السفينة أولا الانتهاء من اختبارات المصنع وبعد ذلك ستبدأ الاختبارات الحكومية دون العودة إلى القاعدة. وسيتم فحص عمل جميع أنظمة السفينة في أوضاع التوقف والقتال. وسيقوم فريق باختبار المعدات اللاسلكية، السونار. وبعد ذلك ستنضم فرقاطة "أدميرال أسطول كاساتونوف" إلى "غريمياشي".

في المجموع، ستستمر تجارب السفينة في بحر البلطيق حوالي ثلاثة أشهر، وبعدها ستعبر "غريمياشي" على طول طريق البحر الشمالي إلى بريموري، حيث ستواصل الاختبارات ثم تدخل أسطول المحيط الهادئ. "الأدميرال كاساتونوف" سيدخل خدمة الأسطول الشمالي.

وسيتم تزويد السفينة بـ8 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" و"أونيكس"، وذخيرة المنظومة المضادة للطائرات "ريدوت" 16 قذيفة.

تجدر الإشارة إلى أن طواقم السفينة والفرقاطة قد تدربوا عليهما في السابق، وجرت التدريبات في مركز التدريب المشترك للبحرية. لقد أتقنوا بنجاح جميع مراحل البرنامج التدريبي لتشغيل المعدات على متن السفينة وأنظمة الأسلحة.