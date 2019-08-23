عرض الطائرة الناقلة الجديدة "إيل 78" في "ماكس 2019"

ستقوم شركة بناء الطائرات المتحدة بعرض الطائرة الناقلة "إيل-78-90أ" الجديدة لأول مرة في معرض الطيران والفضاء الدولي الذي سيقام من 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول في ضواحي موسكو.

وأعلنت الخدمة الصحفية للشركة أنه سيتم عرض الطائرة البرمائية "بي-200" والمنظومة المتنقلة التي تضم معدات الإصلاح والصيانة وخدمة معدات الطيران.

من بين الابتكارات العسكرية أيضا المقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"، تم توقيع عقد لتوريد مجموعة من هذه الطائرات مع وزارة الدفاع الروسية في يونيو حزيران 2019. سيتم عرضها لأول مرة في الموقع الثابت للمعرض الجوي، وسيشارك في برنامج الطيران. وفي MAX-2019 ستعرض المقاتلة المتعددة المهام من 4 ++ "ميغ-35".

كما سيكون من أهم المعروضات في الجزء العسكري في المعرض الروسي "ماكس-2019" مقاتلات الجيل الخامس "سو-57إي" نسخة التصدير.