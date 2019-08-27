حراس القطب الشمالي...منظومات "تو-إم2" تبدأ المناوبة القتالية

بدأت منظومات القطب الشمالي "تور-إم2دي تي" المهمة القتالية التجريبية في القطب الشمالي. وتم نشر الوحدة في ملعب تدريب القوات البرية والساحلية للأسطول الشمالي. ويتدرب العسكريون على حماية المجال الجوي ومرافق الدفاع الجوي.

دخل نظام صواريخ الدفاع الجوي القطبي الشمالي "تور-إم2دي تي" خدمة القوات البرية والساحلية للأسطول الشمالي العام الماضي. خضع الجيش لدورة تدريبية لتعلم التحكم بالمركبات القتالية. في يوليو/تموز من هذا العام، تم إطلاق النار من هذه المنظومات لأول مرة في القطب الشمالي في أرخبيل نوفايا زيمليا.

وجرى إنشاء "تور-إم دي تي" على أساس المركبة المجنزرة "فيتياز" القادرة على السير على أي طريق. وهي مصممة لحماية المواقع من صواريخ كروز والقنابل الجوية والطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة. وهي قادرة على تخطي كل العقبات والعمل في ظروف الأحوال الجوية منخفضة الحرارة الشديدة.