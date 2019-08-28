"مروحيات روسيا" تكشف بعض التفاصيل عن طائرة واعدة

أعلن نائب المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" في مجال بيع تقنيات المروحيات العسكرية، فلاديسلاف سافيلييف، أنه من المقرر أن يتم الاتفاق على شروط مرجعية للمرحلة التالية من البحث العلمي لتطوير مروحية قتالية واعدة هذا العام.

وقال سافيلييف في مقابلة مع مجلة "مروحيات روسيا": "يتم الآن وضع المتطلبات لتطوير المواصفات الفنية للمرحلة التالية من البحث. نتوقع أن تتم الموافقة على المواصفات الفنية هذا العام، وربما في عام 2020، بناءً على قرار العميل، سيتم توقيع العقود لتنفيذ المراحل التالية من العمل".

وأضاف نائب المدير أنه سيتم إنشاء المروحية قبل نهاية برنامج الأسلحة الحالي للدولة (عام 2027) . في معرض حديثه عن محرك هذه الطائرة، أشار سافيلييف إلى أن المصمم العام يوفر "محطة طاقة محددة من الموجودة حاليا، ولكن تم تحديثها بعمق.

كما أبلغ سافيليبف عن شكل المروحية الواعدة. "لا يمكنني إلا أن أقول شيئًا واحدًا - لن تبدو طائرة متحولة من فيلم "أفاتار"، ظاهريًا، ستكون عادية، إذا جاز التعبير، مروحية تقليدية ذات دوار رئيسي وذيل".

في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي إن وزارة الدفاع الروسية قررت كيف سيكون شكل المروحية القتالية الواعدة (عالية السرعة) واختيارت تصميم مكتب ميل للتصميم. ووفقا له، عرضت على العميل حوالي عشرة مفاهيم لمروحية عالية السرعة واعدة.

أبرم عقد لإجراء أعمال بحثية لتحديد شكل المروحية القتالية الواعدة بين الشركة ووزارة الدفاع في عام 2017.