روسيا تبدأ الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة "أوريون"

وقال المدير العام لشركة "كرونشتادت"، سيرغي بوغاتيكوف لوكالة "سبوتنيك" إن هذا هو أول عقد إنتاج، مضيفا "لقد بدأنا العمل على تنظيم الإنتاج على نطاق واسع بسعة تصل إلى سبعة مجمعات في السنة - أي حوالي 30 طائرة".

وأضاف أنه من المخطط تزويد الجيش الروسي بالمجمع الأول في عام 2019.

أوريون هي طائرة متوسطة الحجم من نوع الطائرات المسيرة ذات مدة طيران طويل. ويبلغ باع جناح طائرة "أوريون" 16 مترا، ويبلغ طولها 8 أمتار. ويمكنها أن تحمل ما يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام. ويمكن أن تتراوح سرعتها بين 120 و200 كيلومتر في الساعة. ويمكن لها أن تصعد إلى ارتفاع 7500 متر، وتحلق إلى مسافة 300 كيلومتر. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 24 ساعة.

وتتمثل المهمة الرئيسية للطائرة المسيرة في الاستطلاع، والكشف عن الأهداف الأرضية والسطحية وتتبعها، وقياس المسافة بينها وإضاءتها بشعاع الليزر. وتشمل المجموعة الواحدة وحدات من المشغلين، معدات الراديو، والتحكة بالاقلاع والهبوط، وكذلك 4-6 طائرات مسيرة.