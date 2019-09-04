عرض مروحية "كا-226" للهند

قدمت شركة "مروحيات روسيا" القابضة مروحية "كا-226تي" إلى الهند في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

المروحيات ملونة بلونين: الجانب الأيمن باللون الأخضر للجيش الهندي، واليسار باللون الأزرق للأطباء. وبجانبها تقف نسخة VIP ثلاثية المقاعد من هذه الطائرة.

تم توقيع عقد لتوريد 200 طائرة من "كا-226تي" للقوات المسلحة في الهند، في ديسمبر/كانون الأول 2015. وفقًا لشروط العقد، يتعين على روسيا تزويد الهند ب 40 ، وسيتم تجميع الـ 160 المتبقية في الهند.

ويخطط لجمع أول نموذج تجريبي من المروحية للهند في عام 2020.

وقال ليونيد بيليخ، المدير الإداري في مصنع الطيران "أولان أويدنسكوفو"، الذي يدخل ضمن شركة "مروحيات روسيا"، إن المصنع بدأ الاستعدادات لإنتاج كا-226. ولا يتوقع أن يكون هناك صعوبات، لأنه تم إنتاج مروحيات كا-15 وكا-18 وكا-25 من قبل.