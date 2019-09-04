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12:22 04 سبتمبر/ أيلول 2019
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    حرب نووية

    أوقفوا "الروبوتات القاتلة"...الذكاء الاصطناعي قد يضغط "زر" الحرب النووية

    © Photo / Pixabay
    رصد عسكري
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    وصفت وسائل إعلام أمريكية السيناريو المروع لبدء حرب نووية.

    يشعر نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق والمحلل العسكري روبرت وارك بالقلق من أن تحليل الذكاء الاصطناعي قد يدفع إحدى القوى النووية إلى اتخاذ قرار قاتل "ضغط الزر"، وفقا لبريكينغ ديفينس.

    وعبر المحلل عن وجهة نظره في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في مختبر جامعة جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية. يشار إلى أن الخبير انتقد حملة "أوقفوا الروبوتات القاتلة"، التي تكتسب زخماً في العالم.

    المشاركون فيها، نشطاء من 57 دولة، يدعون إلى فرض حظر على تطوير وإدخال أنظمة عسكرية مستقلة.

    يعتقد روبرت وارك أنهم يقاتلون، في الواقع، أنواع غير موجودة من الأسلحة حتى الآن، وفي الوقت نفسه لا يلاحظون التهديد الحقيقي.

    يقول المقال: "انسوا المدمر. لا تقلقوا بشأن الدبابات الروبوتية أو المقاتلات. الخطر الحقيقي ليس في الأسلحة الروبوتية. إنها جهاز كمبيوتر يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة بيانات الاستطلاع ويأمر الناس الضغط على زر إطلاق النار".

    يتابع الموقع: "تخيل أنه في نظام القيادة والسيطرة النووي، يوجد نظام ذكاء اصطناعي تنبؤي، يعمل وفقًا لمعايير معينة، وهذا احتمال مقلق كثيرًا أكثر بكثير من أي شيء يمكن أن تتخيله فيما يتعلق بسلاح فردي".

    يضيف الموقع  أن الوصف يشبه إلى حد بعيد النظام السوفيتي الحقيقي، والذي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، قد يعود إلى العمل. الحديث عن "بيريميتر" ، ويعرف أيضا باسم "اليد الميت".

    وفقًا للصحفيين، يمكن للنظام أن يعتبر الهزات الزلزالية ضربات انفجارات نووية، وإذا لم تستجب القيادة الروسية، فسيقوم"بيريمتر" بنقل الأمر تلقائيًا لإطلاق الصواريخ.

    يؤكد روبرت وورك أن الذكاء الاصطناعي ليس من الضروري أن يكون متصلاً بترسانة نووية من أجل إثارة الحرب.

    وأشار إلى أن: "تخيل وجود نظام تشغيل في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، في مركز القيادة الصيني، والذي يقول:" كل شيء يبدو كأن الأمركيين سيهاجمون، فيوجيه ضربة وقائية ".

    بالنسبة للحظر الذي دعت إليه حركة Stop the Killer Robots ، وفقًا للخبير ، فقد تم صياغته على نطاق واسع بحيث يغطي مجموعة واسعة من التقنيات العسكرية التي يمكن أن تنقذ الأرواح.

    على وجه الخصوص، سيتم حظر أنظمة توجيه الذكاء الاصطناعي، التي تساعد المدفعية والطيارين على توجيه ضربة أكثر دقة على العدو. كما أنها تقلل من خطر "النيران الصديقة" والخسائر المدنية.

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    الكلمات الدلالية:
    الذكاء الاصطناعي, حرب نووية
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