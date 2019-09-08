توريد منظومة "إس-400" للهند سيتم في غضون 18-19 شهرا

وقال بوريسوف، اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، في معرض حديثه عن عقد توريد منظومة إس-400 للهند: "تم دفع مقدم التعاقد، وسيتم التوريد وفقا للجدول الزمني المحدد، في اعتقادي، سيكون خلال 18-19 شهر".
في وقت سابق، قال نائب مدير الخدمة فلاديمير دروجوف إن روسيا تأمل في الحصول على مقدم من الهند لمجمعات إس-400 بحلول نهاية العام، وفي هذه الحالة يمكن أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2020 ، وأن تكتمل بحلول عام 2025. في نهاية شهر أغسطس/أب، أخبرت الخدمة الصحفية لإف إس في تي إس وكالة "سبوتنيك" أن البلدان قد قامت بتسوية المشكلة مسبقًا.
في أوائل أكتوبر 2018 ، وقعت روسيا والهند عقدًا لتوريد أنظمةخمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس-400 وسيكلف نيودلهي 5.43 مليار دولار.
وانتقدت واشنطن مرارًا تنفيذ الهند لصفقات الدفاع مع روسيا التي تعتبر نيودلهي شريكًا رئيسيًا في جنوب آسيا. في عام 2018 ، أصرت الولايات المتحدة على أن ترفض الهند إبرام أكبر صفقة لشراء إس-400 من روسيا.
ولم تستبعد واشنطن إمكانية فرض عقوبات على شركائها الهنود. وقد أكدت قيادة الهند، من جانبها، مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر التقييد الأحادي غير قانوني.
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