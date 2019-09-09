أسطول الشمال يحصل على دبابات حديثة

أعلنت الخدمة الصحفية للجمعية الاستراتيجية المتعددة الأنواع، أن 20 دبابة حديثة من طراز "تي-80بي في إم" ستظهر في كتيبة الدبابات التابعة للواء البندقية في أسطول الشمال.

حاليًا، تمت إعادة تجهيز أكثر من نصف الكوادر الفنية للوحدة بهذه المركبات القتالية المحدثة بعمق.

لقد تم تعزيز الحماية في النسخة الجديدة من الدبابة الأسطورية مقارنة بالنسخة الأساسية، التي توفرها شركة "رياكتيفني بروني" (رليكت)".

يتيح نظام التوجيه المتعدد القنوات المزود بتصوير حراري تدمير مجموعة متنوعة من الأهداف بالصواريخ والقذائف في أي وقت من اليوم.

التوربينات الغازية مناسبة تمامًا للظروف الشمالية القاسية - حيث يمكن تشغيلها بسهولة وسرعة في أشد الصقيع.

في الآونة الأخيرة، شاركت هذه الدبابات، مثلها مثل العربات المدرعة الأخرى، في مناورات تكتيكية فريدة للدفاع عن منشأة صناعية في شبه جزيرة تامير في منطقة نوريلسك.

هنأ قائد الأسطول الشمالي، نائب الأميرال ألكسندر مويسييف، قيادة وأفراد وحدات الدبابات في الأسطول الشمالي في يومهم الاحترافي - يوم فرق الدبابات.

وأشار إلى أن فرق الدبابات، في نفس صفوف قوات الأسطول الأخرى، تقوم بمهام حاسمة لضمان حماية موثوقة للحدود الشمالية.

يتم الاحتفال بالعيد المهني لفرق الدبابات اليوم في روسيا وفي الدول التي تنتشر فيها القوات الروسية.