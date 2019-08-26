الجنود الأمريكان يختبرون الدبابات الروسية... فيديو وصور

أتيحت لجنود اللواء القتالي الثالث "غراي وولف" (الذئاب الرمادية) الفرصة لاختبار دبابات القتال الروسية من طراز "تي-80" والتعرف على العربات المدرعة "BMP-3" أثناء المناورات في كوريا الجنوبية.

ويعتبر اللواء الثالث المدرع لكوريا الجنوبية الوحدة الوحيدة في القوات المسلحة الكورية الجنوبية التي تمتلك دروع روسية الصنع، استلمتها العاصمة سيئول في تسعينيات القرن الماضي.

ظلت الدبابات الروسية هي الأقوى في كوريا الجنوبية لمدة 20 عاما حتى دخلت دبابات "K2" محلية الصنع الخدمة في عام 2014.

وبفضل محركات "توربين الغازي" لدى تي-80 فهي شديدة التحمل للحرارة والبرودة، وقوة المحرك 1250 حصانا ووزن المركبة القتالية 46 طنا وتبلغ سرعتها 70 كم/ ساعة.

تم تزويد BMP-3 ببندقيتين عيار 100 و30 مليمتر وثلاثة مدافع رشاشة، ثم تم تجهيز الإصدارات الحديثة بأنظمة "كورنيت" المضادة للدبابات.