الجنود الأمريكان يختبرون الدبابات الروسية... فيديو وصور

ويعتبر اللواء الثالث المدرع لكوريا الجنوبية الوحدة الوحيدة في القوات المسلحة الكورية الجنوبية التي تمتلك دروع روسية الصنع، استلمتها العاصمة سيئول في تسعينيات القرن الماضي.
Partnership doesn't get better than this.— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) August 21, 2019
Outstanding Day today with our ROK partners from the 80th AR BN.
We Go Together!@1stCavalryDiv @1stcav3bct @2INFDIV @2IDCG @EighthArmyKorea pic.twitter.com/DjEm12s9jZ
ظلت الدبابات الروسية هي الأقوى في كوريا الجنوبية لمدة 20 عاما حتى دخلت دبابات "K2" محلية الصنع الخدمة في عام 2014.
August 21, 2019
وبفضل محركات "توربين الغازي" لدى تي-80 فهي شديدة التحمل للحرارة والبرودة، وقوة المحرك 1250 حصانا ووزن المركبة القتالية 46 طنا وتبلغ سرعتها 70 كم/ ساعة.
August 21, 2019
تم تزويد BMP-3 ببندقيتين عيار 100 و30 مليمتر وثلاثة مدافع رشاشة، ثم تم تجهيز الإصدارات الحديثة بأنظمة "كورنيت" المضادة للدبابات.
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