صينية الصنع بالكامل... تدشين أول سفينة إنزال متعددة المهام في شنغهاي

إطلاق أول سفينة إنزال متعددة المهام، تم تطويرها وبناؤها بالكامل في الصين.

أقيم حفل إطلاق سفينة الإنزال المتعددة المهام في شنغهاي، وحضره قادة البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، والسلطات في المدينة، والمصممين والمهندسين والعمال. بعد قطع الشريط، تم كسر زجاجة من الشمبانيا على جانب السفينة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الصيني في بيان: "السفينة الجديدة...صممت وصنعت محليا، سيكون لديها قدرات قوية لأداء عمليات الإنزال ومهام أخرى"، بحسب موقع "زفيزدا".

China launches first amphibious assault ship https://t.co/9Na5Jmz2ec pic.twitter.com/e2TQvEuTEB — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) September 25, 2019

وجرت مراسم التدشين، اليوم الأربعاء الساعة 9:20 بتوقيت مدينة شنغهاي، وبعد الحفل الرسمي، خطط المصممون للعمل على تصحيح الأخطاء، والرسو واختبارات الإبحار للسفينة الجديدة.