الولايات المتحدة توافق على بيع 150 صاروخا إلى أوكرانيا

وافق الكونغرس، بعد موافقة وزارة الخارجية، على تسليم 150 صاروخًا ومنظومتين جافلين إلى أوكرانيا. وفقا للوكالة، فإن البيان الرسمي من السلطات الأمريكية بهذا الشأن سوف يظهر في وقت لاحق.

بعد الانقلاب في عام 2014، كثفت أوكرانيا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. بدأ الأمريكيون تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف فور بدء العملية العسكرية في دونباس. في عام 2017، وافقت الولايات المتحدة على شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك Javelin .رفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رغم طلبات الجانب الأوكراني، القيام بذلك. بدورها، تعتقد روسيا أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في دونباس.

في يونيو/حزيران من هذا العام، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص 300 مليون دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك شراء الأسلحة الفتاكة. في أغسطس/آب ، تحدث القائم بالأعمال الأمريكي في أوكرانيا وليام تايلور عن طلب كييف لبيع المزيد من جافيلين.