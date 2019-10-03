مناورات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط... فيديو

بعد مغادرة جزيرة كورفو اليونانية، أجرى طاقم الفرقاطة "الأميرال ماكاروف" من أسطول البحر الأسود مجموعة من التدريبات البحرية وتدريبات قتالية في البحر الأبيض المتوسط".

أثناء التمرين، قام طاقم الطائرة "كا-27بي إس" بأداء مهام الطيران للاستطلاع الجوي وتدرب على مهام البحث والإنقاذ. خلال الرحلات الجوية، تم إجراء تدريبات لأطقم السفن التي تضمنت رحلات المروحيات، وتم التحقق من تنسيق عمل جميع أنظمة مجمع الطيران على السفينة، وفقا لقناة "زفيزدا".

قام البحارة بالبحث عن غواصة عدو افتراضي وتتبعها وتدميرها عن طريق إطلاق قنابل شديدة التفاعل، كما أجروا تدريبات على الدفاع الجوي للسفينة عند عبور البحر مع إطلاق الصواريخ الإلكترونية المضادة للطائرات ضد هدف جوي وإجراء معركة بحرية بضربة افتراضية بأسلحة دقيقة على هدف بحري.