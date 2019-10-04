بالفيديو... البحرية الأمريكية تختبر صاروخا مضادا للسفن قبالة جزيرة غوام

أكد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه أجرى بنجاح اختبارا لصاروخ "إن إس إم" مضاد للسفن في المياه الساحلية لجزيرة غوام.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأسطول، "أثبتت سفينة القتال الساحلية من فئة "إندبندنس" للبحرية الأمريكية، "غابرييل غيفوردز" بنجاح قدرات صاروخ "إن إس إم"، يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول، خلال مناورات "باسيفيك غريفين".

وقال قائد البحرية الأمريكية، ماثيو ليمان "أنا فخور جدا بعملنا الجماعي، الذي أدى إلى إطلاق "إن إس إم" بنجاح".

ووفقا للبيان، هذا هو أول إطلاق لمثل هذا الصاروخ في منطقة المحيط الهادئ الهندية.

ويُعد صاروخ "إن إس إم" المضاد للسفن سلاحا عالي الدقة بعيد المدى، يمكنه تحديد موقع سفن العدو وتدميرها على بعد 100 ميل بحري (185 كم). ويحلق الصاروخ على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق سطح البحر، ولديه القدرة على تتبع التضاريس وهو يستخدم جهاز مطور للتوجيه الذاتي لضرب الأهداف بدقة في الظروف معقدة.