كوريا الجنوبية تختبر مروحية مسيرة...صور

قالت الشركة الكورية Korea Aerospace Industries (KAI) إن الإقلاع العمودي لمركبتهم الجوية المسيرة والهبوط الليلي لطائرة Intruder 600 VT ، واختبارات الطيران اجتيزت بنجاح في مقاطعة تشوللا- هامدو.

بدأ تطوير الطائرة المسيرة في عام 2017، وظهرت أول مرة في معرض DX Korea في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018. في الوقت الحالي، تمتلك Night Intruder 600 VT جميع شهادات الاحتياجات والإذن اللازم للطيران.

تعتزم KAI إكمال المرحلة الأولى من تطوير الطائرات المسيرة بحلول نهاية العام، وسيبدأ العمل الإضافي لتحسين نظام الإقلاع والهبوط الآلي بعد فترة وجيزة من الانتقال إلى المرحلة الثانية، بحسب موقع janes.

Korea Aerospace Industries (KAI) announced that the Night Intruder 600 VT vertical take-off and landing unmanned aerial vehicle (VTOL UAV) had successfully performed its maiden flight in South Jeolla province on 24 September.https://t.co/doCk154k3j pic.twitter.com/vqe7e8PKml — Tango III's Military News (@IiiTango) October 4, 2019

يتم تطوير مروحية Night Intruder 600 VT على نفقة الشركة المطورة، وقد تم إنشاؤها على أساس مروحية خفيفة وهي أول تجربة للشركة في إنتاج المركبات الجوية غير المأهولة للإقلاع والهبوط العمودي.

وفقًا للمعلومات الرسمية، فإن Night Intruder 600 VT يبلغ طولها 9 أمتار، وعرضها 2 مترًا وارتفاعها 2.5 مترًا، ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع حاليًا 600 كيلوغرام، وسيتعين على برنامج التطوير رفع هذه المعلمة إلى 750 كغم.

تشمل معدات الطائرة على وحدة استشعار الاستكشاف الكهروضوئية، والتي يتم تثبيتها أمام الجزء السفلي من بدن الطائرة. تتضمن كاميرا عالية الدقة للتصوير أثناء النهار أو كاميرا تصوير حراري.

من بين المعدات الأخرى، من المخطط استخدام نظام قياس المسافة ليزري أو نظام تحديد الهدف، فضلاً عن محطة رادار تسمح بالحصول على صور عالية الدقة للتضاريس.