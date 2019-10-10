صياد الأشباح..."سو-30" الهندية تحصل على رادار جديد

تخطط القوات الجوية الهندية لتحديث الطائرات المقاتلة، إنها تعتزم تزويد جزء على الأقل من أسطول "سو-30إم كي إي" المهم بالرادار الجديد، وفقا ل Millitary Watch.

يلاحظ الموقع أن سو-35، التي يرغبون في أخذ محطة الرادار "إيربيس" منها، تشبه في نواح كثيرة بالتكنولوجيا سو-30إم كي إي، ولكن تختلف بالتصميم الجديد بالاستخدام الواسع النطاق للمواد المركبة، ومحركات أكثر قوة وأجهزة استشعار أكثر تقدماً. في الواقع، تم إنشاؤها خصيصًا لمواجهة طائرة F-22 Raptor و F-35 Lightning II التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

تريد الهند دمج رادار "إيبربيس-إيه" مع سو-30 إم كي إي لأن أولا، أسطول المقاتلات الشبح في الصين المجاورة يزداد. ثانياً، تخطط باكستان لإنشاء مقاتلة غير مرئية كجزء من برنامج مشروع AZM.

وبالحديث عن خصائص الرادار، يوضح الموقع أن البيانات الروسية الموجودة مختلفة. يؤكد البعض أنه يمكن الكشف عن الطائرات الشبح على مسافة 58 كم، والبعض الآخر على مسافة 90 كم.

يعتقد الموقع أن نطاق التتبع والتدمير يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك عدد المقاتلات المجهزة بالرادار، والعمل معًا وتبادل بيانات التتبع، فضلاً عن تطور ملف تعريف الهدف المخفي.

وأشار الموقع إلى أن معدات سو-30إم كي إي مع رادارات جديدة ليست سوى جزء من خطة واسعة النطاق لتحديث الأسطول. أيضًا، يدرس سلاح الجو الهندي إمكانية تزويد الطائرات بمحركات من سو-35، وحتى لشراء الطائرة المقاتلة لترخيص إنتاجها.

في الختام، يخلص الموقع إلى أنه في المستقبل المنظور، من المحتمل أن تظل طائرة سو-30إم كي إي أقوى مقاتلة في الهند. لديها الآن حوالي 300 من هذه الطائرات، وهي ستشكل الجزء الأكبر من الأسطول الجوي للبلاد لعقود قادمة.