نشر قاذفات أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا

صرحت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا أن مجموعة من القاذفات الإستراتيجية الأمريكية، B-52H Stratofortress، وصلت إلى المملكة المتحدة.

وصلت ثلاث طائرات من طراز B-52H إلى قاعدة فيرفورد من قاعدة باركسديل الجوية (لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية)، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وأعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية أنه يجب على الطواقم الأمريكية التفاعل مع الحلفاء الأوروبيين، وكذلك التعرف على مسرح العمليات العسكرية المحلي.

B-52H يمكن أن تحمل القنابل النووية وصواريخ كروز.

يذكر أن B-52H تشارك في الرحلات الجوية بالقرب من حدود روسيا. في يونيو / حزيران، اعترضت المقاتلات الروسية سلاح الجو الأمريكي B-52H ، وبعد ذلك قامت القاذفة بهبوط اضطراري.